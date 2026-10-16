Ricina, trovate le piante vicino alla casa dei Di Vita

La ricina cresceva a pochi chilometri da casa. Il veleno che ha ucciso Antonella Di Ielsi, 50 anni, e la figlia Sara Di Vita, 15enne, potrebbe essere stato ricavato da piante comuni nelle campagne tra Riccia e il lago di Occhito, al confine tra Molise e Puglia. Gli uomini della Squadra mobile di Campobasso hanno individuato diversi esemplari di ricino nei campi della zona, a pochi chilometri da Pietracatella. È da qui che potrebbe essere partita la preparazione artigianale del veleno, ma la presenza delle piante non dimostra che siano state utilizzate né dove la sostanza sia stata estratta. Le analisi dell’Istituto Maugeri di Pavia hanno confermato un’elevata concentrazione di ricina in entrambe le vittime. Ora gli investigatori cercano di ricostruire il percorso della sostanza: dalla possibile materia prima agli indizi digitali, fino a chi potrebbe averla preparata e somministrata. È su questo secondo fronte che si concentrano le verifiche nelle scuole.

La Procura di Larino vuole individuare il computer utilizzato nell’agosto 2025 da una persona che, attraverso Reddit, si presentava come scrittore e si interessava alla ricina. Per questo gli investigatori stanno passando al setaccio i sistemi informatici di quattro istituti scolastici. Oggi gli agenti della Mobile e dello Sco sono attesi al liceo delle Scienze umane di Casacalenda, dove insegna Laura Di Vita, cugina di Gianni Di Vita, marito di Antonella e padre di Sara. È la quarta e ultima ispezione informatica disposta dalla Procura di Larino, dopo quelle all’istituto agrario e al liceo scientifico di Riccia e al liceo classico Mario Pagano di Campobasso, frequentato dalle due sorelle. Sono circa duecento i computer finiti sotto esame.