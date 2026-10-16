Nancy Brilli, il fango dei compagni: "Raccomandata da Meloni?", come li stronca

"C'è qualcuno - non Geppi Cucciari, sia chiaro -, che vuole farmi apparire come quella che le ha fatto le scarpe". A parlare è Nancy Brilli, ora alla conduzione di Un Giorno da Pecora dopo Cucciari appunto. "Io sono leale, non faccio le scarpe, anzi: potrei aprirci un negozio, con le scarpe che hanno fatto a me! Quando ho fatto il colloquio per la co-conduzione mi è stato detto che il ruolo era vacante…. Epurata lei? Ma un’epurata non fa una trasmissione su Rai 3 (Splendida cornice, ndr), né serie prodotte da Rai Cinema: Geppi è molto apprezzata dall’azienda...".
Geppi Cucciari lascia 'Un giorno da pecora': "Vogliono qualcuno disponibile tutto l'anno"Geppi Cucciari dice addio a Un giorno da pecora. A darne l'annuncio, con la sua versione dei fatti, la stessa condut...
Intervistata dal settimanale Oggi, l'attrice mette i puntini sulle "i": "Io raccomandata da Giorgia Meloni? Se lo fossi veramente, mi farei intestare un ministero o nominare sottosegretaria. Giorgia la conosco, ci siamo scambiate diversi messaggi molto carini, di stima reciproca: siamo amiche di penna, ma non ci siamo mai viste. Dopo le polemiche, però, alla fine della prima puntata di 'Un giorno da pecora' mi ha spedito un whatsapp: 'Complimenti, voliamo alto'".
Geppi Cucciari, è lite con il giornalista: "Perché la fa a me questa domanda?"Botta e risposta tra Geppi Cucciari e un giornalista. Accade durante la conferenza stampa di presentazione di Zustissia,...
E sullo stile di conduzione, ammette: "Geppi è bravissima, ma siamo diverse. Lei lo faceva da comica, io più da attrice brillante, ma anche da signora del popolo. Mi piace quando mi dicono: 'Nancy una di noi'. Voglio essere 'una di noi', amo fare le domande della gente comune".