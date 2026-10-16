Nancy Brilli, il fango dei compagni: "Raccomandata da Meloni?", come li stronca

"C'è qualcuno - non Geppi Cucciari, sia chiaro -, che vuole farmi apparire come quella che le ha fatto le scarpe". A parlare è Nancy Brilli, ora alla conduzione di Un Giorno da Pecora dopo Cucciari appunto. "Io sono leale, non faccio le scarpe, anzi: potrei aprirci un negozio, con le scarpe che hanno fatto a me! Quando ho fatto il colloquio per la co-conduzione mi è stato detto che il ruolo era vacante…. Epurata lei? Ma un’epurata non fa una trasmissione su Rai 3 (Splendida cornice, ndr), né serie prodotte da Rai Cinema: Geppi è molto apprezzata dall’azienda...".