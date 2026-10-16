Milan, mistero Ibrahimovic: a Milanello non si vede da tempo. È fuori dal progetto?

Ibrahimovic aveva assunto l’incarico di consulente della proprietà nel dicembre 2023, diventando uno dei punti di riferimento del progetto di Gerry Cardinale. Nel luglio 2024 era stato proprio lui a presentare il nuovo corso tecnico affidato a Paulo Fonseca , confermando la sua centralità nella comunicazione e nell’immagine del club. Con il passare del tempo, tuttavia, la sua presenza si è fatta sempre più sporadica, alimentando interrogativi sul suo effettivo ruolo nella società.

Secondo Fanpage, oggi Ibrahimovic sarebbe concentrato soprattutto sulle attività di RedBird, il fondo americano proprietario del Milan, e sul rapporto diretto con Cardinale. Lo stesso patron rossonero aveva spiegato che il compito dello svedese è lavorare per RedBird e consigliare la proprietà sulle questioni legate al calcio, piuttosto che ricoprire una posizione operativa all’interno del Milan.

Insomma, la figura di Zlatan sembra essersi spostata sempre più dietro le quinte, lontano da Milanello e dai riflettori. Resta da capire quale sarà il suo peso nelle future decisioni della proprietà.