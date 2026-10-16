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Cecina, mamma porta neonato morto in un sacchetto al pronto soccorso: "Non sapevo di essere incinta"

venerdì 16 ottobre 2026
Cecina, mamma porta neonato morto in un sacchetto al pronto soccorso: "Non sapevo di essere incinta"

1' di lettura

Orrore a Cecina, nel Livornese, dove il corpo senza vita di un neonato è stato portato al pronto soccorso dai genitori. La madre, sotto choc, ha raccontato ai medici di non essersi resa conto di essere incinta. Trentenne fuori sede, la donna era in casa con il compagno quando ha iniziato ad avvertire alcuni malesseri. 

Convinta che si trattasse di un disturbo digestivo, si è recata in bagno. E lì ha partorito. Subito dopo la coppia è salita in macchina per raggiungere l'ospedale più vicino, con il corpo del neonato che sarebbe stato riposto in un sacchetto.

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I sanitari hanno avviato subito gli interventi necessari, ma per il bambino non c’era più nulla da fare e il medico di turno ne ha constatato il decesso. La madre è stata ricoverata per accertamenti: a quanto si apprende le sue condizioni di salute sarebbero buone.

Sull'intera vicenda indaga la polizia di Stato sotto la direzione della procura di Livorno. Sul corpo del piccolo è stata disposta l'autopsia per chiarire le circostanze del decesso e stabilire se il bambino sia morto prima o dopo il parto. La salma si trova all'ospedale di Cecina, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Gli accertamenti proseguono per fare piena luce sulla vicenda.

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