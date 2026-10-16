Cecina, mamma porta neonato morto in un sacchetto al pronto soccorso: "Non sapevo di essere incinta"

Orrore a Cecina, nel Livornese, dove il corpo senza vita di un neonato è stato portato al pronto soccorso dai genitori. La madre, sotto choc, ha raccontato ai medici di non essersi resa conto di essere incinta. Trentenne fuori sede, la donna era in casa con il compagno quando ha iniziato ad avvertire alcuni malesseri.

Convinta che si trattasse di un disturbo digestivo, si è recata in bagno. E lì ha partorito. Subito dopo la coppia è salita in macchina per raggiungere l'ospedale più vicino, con il corpo del neonato che sarebbe stato riposto in un sacchetto.