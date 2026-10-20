Libero logo
Abbonamento Digitale

Milano, la minaccia del maranza fuori dalla Questura: "Succederà un casino"

di
Libero logo
martedì 20 ottobre 2026
Milano, la minaccia del maranza fuori dalla Questura: "Succederà un casino"

1' di lettura

"Finché le cose non cambiano saranno così o peggio". E meno male che dovevano essere proteste pacifiche. Questa frase è stata pronunciata da un piccolo maranza, uno dei quattro giovani intervistati dalla Stampa all'uscita dalla Questura. I ragazzini sono stati fermati e denunciati dopo gli scontri che hanno messo a ferro e fuoco la città di Milano lo scorso fine settimana. A quel punto, il giornalista ha chiesto loro se torneranno in piazza il prossimo weekend.

E loro, senza alcuna esitazione, hanno confermato tutto: "Assolutamente sì, non importano le conseguenze. Noi andiamo per fare del bene, per farci sentire - hanno detto i ragazzi, che poi hanno precisato -. Dopo come siamo stati trattati noi stasera, ancora di più con la rabbia". Stando al loro punto di vista, le cose potrebbero persino peggiorare: "Sì, finché le cose non cambiano saranno così o peggio". Una minaccia, neanche troppo velata. 

"Te la spaccherei io la testa", la rabbia dei genitori in Questura

«Ero contento se ti avessero spaccato la testa, guarda. Te la spaccherei io». Così uno dei papà...

"Noi abbiamo fame, vogliamo svoltare la nostra vita e non riusciamo con le carte che abbiamo. Lo Stato dovrebbe agevolarci, darci una mano - ha provato a spiegare le sue ragioni un altro dei fermati -. Ed è per questo che ci andiamo in piazza a fare casino". Il tutto, come nota il sito di Nicola Porro, indossando un giubbino Armani da 180 euro di listino. Non proprio il simbolo di chi cerca di tirare la cinghia per provare a campare.

Milano, lo sfogo clamoroso del 23enne: "Mi hanno rotto i c****ni", applausi dai balconi

Pian piano anche i cittadini milanesi si stanno ribellando al caos generato dai maranza. La manifestazione, per il momen...
tag
maranza
milano

In attesa del testo definitivo Decreto cortei, a rischio i poteri speciali ai militari e via il fermo preventivo per i minori: l'ultima bozza

Scontri in Duomo Violenza a Milano, chi resta in carcere: ecco la decisione del giudice

Cattivi maestri Maranza, l'assessore dem senza vergogna: "I negozi sono assicurati..."

ti potrebbero interessare

Violenza a Milano, chi resta in carcere: ecco la decisione del giudice

Violenza a Milano, chi resta in carcere: ecco la decisione del giudice

Redazione
Padova, nei cieli spunta l'elicottero "anti-maranza"

Padova, nei cieli spunta l'elicottero "anti-maranza"

Meteo-Giuliacci, in arrivo la neve: clamoroso ribaltone nei prossimi giorni, ecco dove

Meteo-Giuliacci, in arrivo la neve: clamoroso ribaltone nei prossimi giorni, ecco dove

Voi vietereste le manifestazioni di piazza ai minorenni?

Voi vietereste le manifestazioni di piazza ai minorenni?