Milano, la minaccia del maranza fuori dalla Questura: "Succederà un casino"

"Finché le cose non cambiano saranno così o peggio". E meno male che dovevano essere proteste pacifiche. Questa frase è stata pronunciata da un piccolo maranza, uno dei quattro giovani intervistati dalla Stampa all'uscita dalla Questura. I ragazzini sono stati fermati e denunciati dopo gli scontri che hanno messo a ferro e fuoco la città di Milano lo scorso fine settimana. A quel punto, il giornalista ha chiesto loro se torneranno in piazza il prossimo weekend.

E loro, senza alcuna esitazione, hanno confermato tutto: "Assolutamente sì, non importano le conseguenze. Noi andiamo per fare del bene, per farci sentire - hanno detto i ragazzi, che poi hanno precisato -. Dopo come siamo stati trattati noi stasera, ancora di più con la rabbia". Stando al loro punto di vista, le cose potrebbero persino peggiorare: "Sì, finché le cose non cambiano saranno così o peggio". Una minaccia, neanche troppo velata.