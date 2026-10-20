Padova, nei cieli spunta l'elicottero "anti-maranza"

Pugno di ferro a Padova contro i maranza. Il questore Marco Odorisio ha disposto nella giornata del 19 ottobre una serie di servizi preventivi nel centro storico della Città del Santo – in particolare tra la stazione ferroviaria, Prato della Valle, l’area pedonale e le piazze – per scongiurare una "nuova Milano" e intercettare eventuali devastazioni e saccheggi. Come? Facendo alzare in volo anche l’elicottero della polizia di Stato.

Già giovedì 15 ottobre, ovvero alla vigilia del corteo organizzato dagli studenti delle scuole superiori per accendere ulteriormente i riflettori sullo "stato di salute" degli istituti dell’intera provincia, gli uomini della Digos hanno effettuato otto perquisizioni a casa di altrettanti minori tra i 14 e i 17 anni (tutti segnalati alla Procura dei Minori di Venezia) per istigazione a delinquere. Sempre a Padova, tre scuole in provincia sono state evacuate a seguito di una mail che annunciava allarmi bomba poi rivelatisi falsi.