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Padova, nei cieli spunta l'elicottero "anti-maranza"

martedì 20 ottobre 2026
Padova, nei cieli spunta l'elicottero "anti-maranza"

1' di lettura

Pugno di ferro a Padova contro i maranza. Il questore Marco Odorisio ha disposto nella giornata del 19 ottobre una serie di servizi preventivi nel centro storico della Città del Santo – in particolare tra la stazione ferroviaria, Prato della Valle, l’area pedonale e le piazze – per scongiurare una "nuova Milano" e intercettare eventuali devastazioni e saccheggi. Come? Facendo alzare in volo anche l’elicottero della polizia di Stato.

Già giovedì 15 ottobre, ovvero alla vigilia del corteo organizzato dagli studenti delle scuole superiori per accendere ulteriormente i riflettori sullo "stato di salute" degli istituti dell’intera provincia, gli uomini della Digos hanno effettuato otto perquisizioni a casa di altrettanti minori tra i 14 e i 17 anni (tutti segnalati alla Procura dei Minori di Venezia) per istigazione a delinquere. Sempre a Padova, tre scuole in provincia sono state evacuate a seguito di una mail che annunciava allarmi bomba poi rivelatisi falsi.

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Nel dettaglio, si tratta della scuola Rodari per il capoluogo e in provincia l'istituto Newton di Camposampiero e per Montegrotto Terme la scuola Vivaldi. Sono così scattati i protocolli di sicurezza e l'evacuazione degli studenti che sono stati fatti allontanare per consentire le bonifiche effettuate dai nuclei anti-sabotaggio della Questura di Padova e dei Carabinieri del Comando Provinciale di Padova con le bonifiche che hanno dato esito negativo. 

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