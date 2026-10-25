Youssef Siher, indagata anche la moglie: clamoroso a Milano, chi è

E' indagata per istigazione a delinquere anche la moglie di Youssef Siher, il trentenne fermato nella notte dopo un lungo interrogatorio nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano sulle manifestazioni organizzate dal Movimento 17 ottobre. La donna, 32 anni, di origini libanesi, è indagata in concorso con il marito.

Secondo gli inquirenti, entrambi sarebbero amministratori delle pagine Instagram e Telegram del movimento che ha organizzato le proteste di piazza della scorsa settimana. Sarebbe stato proprio grazie al cellulare della donna che gli investigatori, sabato mattina, sono riusciti a rintracciare Siher, che aveva invece il telefono spento e non risultava localizzabile. La 32enne, mediatrice interculturale, è nata e cresciuta a Como, dove risulta residente.

Sui social si definisce "libanese, palestinese e araba di appartenenza". La coppia si sarebbe sposata lo scorso settembre e vivrebbe in provincia di Milano, nonostante le residenze anagrafiche differenti: lui a Mazzano, nel Bresciano, lei a Como.

Dopo il provvedimento di fermo, scattato su richiesta della Procura di Milano nella serata di sabato e che deve essere convalidato da un giudice entro lunedì 26 ottobre, le indagini su Siher, che avrebbe incitato i giovani a scendere di nuovo in piazza per creare disordini e violenza, si concentrano sull'analisi dei suoi dispositivi. Il sequestro di cellulari e computer potrebbero restituire contatti, comunicazioni e modalità organizzative della presunta rete di chi ha provato a fomentare le proteste che hanno visto giovani e giovanissimi invadere le città. Siher, ricercatore dei movimenti politici islamici, italiano di seconda generazione, da ieri sera si trova in carcere a San Vittore.