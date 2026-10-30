Libero logo
Abbonamento Digitale

Meteo, Mario Giuliacci: "Il Burian e il freddo una bufala. Cosa accadrà davvero tra poco"

venerdì 30 ottobre 2026
Meteo, Mario Giuliacci: "Il Burian e il freddo una bufala. Cosa accadrà davvero tra poco"

1' di lettura

L'autunno si prepara a lasciare spazio a condizioni tipicamente invernali, con un brusco calo delle temperature, piogge, venti freddi e nevicate anche a quote relativamente basse. A ridimensionare l'allarme per l'arrivo del Burian, il gelido vento siberiano, è il colonnello Mario Giuliacci, che definisce questa previsione "una grande bufala" diffusa da siti non professionali. Secondo l'esperto, l'ondata di freddo in arrivo sarà provocata da correnti provenienti dalla Scandinavia, con un calo termico compreso tra 3 e 7 gradi.

Tra venerdì 30 ottobre e lunedì 2 novembre, due vortici porteranno maltempo soprattutto sulle regioni adriatiche e meridionali. Domenica 1° novembre, in occasione di Ognissanti, le precipitazioni raggiungeranno anche il Nord-Est e il Centro-Sud, con nevicate sull'Appennino centrale intorno ai 1.200 metri.

Lunedì 2 novembre una nuova area di bassa pressione interesserà gran parte del Centro-Sud, con piogge anche intense, forti raffiche di Grecale e Tramontana e neve sull'Appennino fino a 1.100 metri. Martedì 3 novembre il maltempo si sposterà verso Piemonte, Liguria e Lombardia occidentale, con nevicate sulle Alpi oltre i 1.400 metri.

Da mercoledì 4 novembre è atteso un temporaneo miglioramento grazie all'espansione dell'anticiclone. La tregua, tuttavia, potrebbe durare poco: da giovedì 5 novembre una nuova perturbazione minaccerà Sardegna, Sicilia e Calabria, con rovesci e temporali anche intensi.

tag
meteo
pioggia
freddo

Il caso Meteo, sull'Italia piomba l'effetto wind-chill: cosa ci aspetta

longevità Il freddo può allungare la vita? La scoperta che cambia tutto

Previsioni Meteo Giuliacci, arrivano piogge a raffica: ecco che cosa ci aspetta

ti potrebbero interessare

Strage dei carabinieri di Castel d'Azzano, i tre comandanti dell'Arma accusati di concorso in omicidio colposo plurimo

Strage dei carabinieri di Castel d'Azzano, i tre comandanti dell'Arma accusati di concorso in omicidio colposo plurimo

Redazione
Torino, letame davanti al comune e tensioni in piazza Castello: cariche e idranti per disperdere il corteo

Torino, letame davanti al comune e tensioni in piazza Castello: cariche e idranti per disperdere il corteo

Redazione
Meteo, sull'Italia piomba l'effetto wind-chill: cosa ci aspetta

Meteo, sull'Italia piomba l'effetto wind-chill: cosa ci aspetta

"Più persone, il marito potrebbe non essere il killer": Resinovich, una clamorosa ipotesi

"Più persone, il marito potrebbe non essere il killer": Resinovich, una clamorosa ipotesi