Ryanair, cosa cambia al check-in dal 10 novembre

Nuove regole in arrivo per i passeggeri di Ryanair. Dal 10 novembre entrerà in vigore una modifica che riguarda tutti coloro che devono imbarcare un bagaglio da stiva e utilizzare gli appositi banchi check-in presenti negli aeroporti. La principale novità riguarda gli orari di consegna: il servizio di accettazione dei bagagli chiuderà 60 minuti prima della partenza prevista, rispetto agli attuali 40 minuti. I passeggeri dovranno quindi organizzarsi per consegnare le valigie con maggiore anticipo, evitando il rischio di non riuscire a completare le procedure in tempo.
La modifica, annunciata dalla compagnia già lo scorso aprile, punta a rendere più agevoli le operazioni aeroportuali. Secondo Ryanair, il tempo aggiuntivo consentirà ai passeggeri di completare con maggiore tranquillità i controlli di sicurezza e quelli dei documenti, raggiungendo il gate prima dell'inizio dell'imbarco.
L'obiettivo è soprattutto ridurre il numero di viaggiatori che arrivano in ritardo al gate e rischiano di perdere il volo, una situazione che può verificarsi più frequentemente nei periodi di maggiore affluenza negli aeroporti. La novità interesserà circa il 20% dei passeggeri della compagnia, ovvero quelli che viaggiano con un bagaglio da imbarcare in stiva. Nessun cambiamento, invece, per l'80% dei viaggiatori che non devono consegnare valigie al banco check-in. Per loro continueranno a essere sufficienti le normali procedure di check-in online prima di raggiungere l'aeroporto.