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Ryanair, finestrino si rompe in volo: passeggero trattenuto per non essere risucchiato

venerdì 10 luglio 2026
Ryanair, finestrino si rompe in volo: passeggero trattenuto per non essere risucchiato

1' di lettura

Venerdì 10 luglio 2026 un grave incidente ha colpito il volo Ryanair FR1879 decollato da Salonicco (Grecia) alle 6.12 ora locale diretto a Memmingen, in Germania. Otto minuti dopo il decollo, durante la fase di salita e a circa 600 km/h, si è verificata un’esplosione nel motore 2 (destro), che ha causato la rottura di un finestrino passeggeri.Un uomo di 61 anni seduto vicino al finestrino è stato parzialmente risucchiato verso l’esterno a causa della decompressione improvvisa. Solo grazie all’intervento della moglie e di almeno un altro passeggero, che lo hanno trattenuto con forza, è stato salvato. Indossava ancora la cintura di sicurezza, elemento che probabilmente gli ha salvato la vita.

Le maschere dell’ossigeno sono scese automaticamente.Il comandante ha deciso di scendere rapidamente di quota (da circa 5.000 a 1.800 metri) per permettere ai passeggeri di respirare normalmente, poi ha fatto rientrare l’aereo a Salonicco, dove è atterrato alle 7.09.Il passeggero ferito ha ricevuto assistenza medica a terra.

Ryanair ha confermato l’accaduto e ha predisposto un aereo sostitutivo partito alle 9.53 per portare i passeggeri a destinazione.La dinamica ricorda drammaticamente l’incidente del volo Southwest 1380 del 17 aprile 2018, quando una passeggera americana, Jennifer Riordan, fu parzialmente risucchiata fuori dal finestrino dopo la rottura causata da detriti del motore e morì per le ferite riportate.Al momento non sono note le cause esatte del distacco del finestrino sul Boeing 737 di Ryanair.

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