Tornano i carabinieri ausiliari: ecco chi può arruolarsi e cosa fare

Dopo oltre vent'anni tornano i carabinieri ausiliari. La novità è contenuta nell'articolo 93 della Manovra economica 2027, che prevede il reclutamento di 600 giovani nel primo anno e di altri mille all'anno a partire dal 2028. Una nuova opportunità per chi desidera entrare nell'Arma e avviare un percorso professionale nelle forze dell'ordine.

Il reclutamento sarà volontario e riservato ai giovani che non abbiano superato i 26 anni. Tra i requisiti richiesti ci sono almeno la licenza media e l'idoneità fisica, psichica e attitudinale. I candidati dovranno superare una selezione e frequentare un corso di formazione della durata massima di tre mesi.

Una volta completato l'addestramento, i vincitori saranno nominati carabinieri ausiliari e inizieranno una ferma della durata di dodici mesi, con possibilità di prolungare il servizio per altri due anni. Il personale potrà essere impiegato in attività operative e addestrative, prevalentemente a livello regionale, con qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

La misura prevede anche una possibilità di ingresso stabile nell'Arma. Fino al 30% dei posti disponibili nei concorsi per le carriere iniziali potrà essere riservato agli ausiliari che abbiano completato almeno dodici mesi di servizio senza demerito e non abbiano superato i 32 anni. Sarà comunque necessario superare il concorso: il servizio non garantisce automaticamente l'assunzione.

Per finanziare il progetto sono previsti 41,78 milioni di euro nel 2027, con stanziamenti crescenti negli anni successivi. Per conoscere date, modalità di candidatura e prove bisognerà attendere i bandi ufficiali. La Manovra deve ancora completare l'iter parlamentare.