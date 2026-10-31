Pasquale Griesi, la lezione del poliziotto allo studente con lo specchio: "Dei ragazzini..."

Un poliziotto risponde per le rime alla provocazione di uno degli studenti scesi in piazza a Torino . Il ragazzo, con tanto di specchio in mano, si mette davanti agli agenti per chiedere loro: "Volevate diventare questo da piccoli?". Sullo specchio di Lorenzo, lo studente 24enne si riflettono caschi e scudi e su cui ha scritto la frase con un pennarello nero. "Voglio empatizzare con le forze dell'ordine perché io non odio le forze dell'ordine, non penso esistano i cattivi e i malvagi, lo diventiamo con la propaganda ma dobbiamo fermarci perché se manteniamo due barricate, una da una parte e una dall'altra, esisterà sempre lo scontro".

E la risposta di Pasquale Griesi, Segretario FSP Polizia di Stato, non si è fatta attendere. "Eh sì, volevo fare questo, ma non avremmo mai potuto immaginare io e i miei colleghi che dei ragazzini potessero malmenare 200 poliziotti in tenuta antisommossa nelle piazze italiane. Non avremmo mai potuto immaginare che ci fosse questa mancanza di rispetto nei confronti di chi rappresenta lo Stato, di chi garantisce a tutti il diritto di manifestare costituzionalmente garantito". E ancora, nel video diffuso da Nicola Porro: "Non avremmo mai potuto immaginare che quei poliziotti fossero imbrattati con della vernice nelle piazze italiane". Insomma, una vera e propria lezione al 24enne e a tutti i suoi "compagni".