Libero logo
Abbonamento Digitale

Pasquale Griesi, la lezione del poliziotto allo studente con lo specchio: "Dei ragazzini..."

sabato 31 ottobre 2026
Pasquale Griesi, la lezione del poliziotto allo studente con lo specchio: "Dei ragazzini..."

2' di lettura

Un poliziotto risponde per le rime alla provocazione di uno degli studenti scesi in piazza a Torino. Il ragazzo, con tanto di specchio in mano, si mette davanti agli agenti per chiedere loro: "Volevate diventare questo da piccoli?". Sullo specchio di Lorenzo, lo studente 24enne si riflettono caschi e scudi e su cui ha scritto la frase con un pennarello nero. "Voglio empatizzare con le forze dell'ordine perché io non odio le forze dell'ordine, non penso esistano i cattivi e i malvagi, lo diventiamo con la propaganda ma dobbiamo fermarci perché se manteniamo due barricate, una da una parte e una dall'altra, esisterà sempre lo scontro".

E la risposta di Pasquale Griesi, Segretario FSP Polizia di Stato, non si è fatta attendere. "Eh sì, volevo fare questo, ma non avremmo mai potuto immaginare io e i miei colleghi che dei ragazzini potessero malmenare 200 poliziotti in tenuta antisommossa nelle piazze italiane. Non avremmo mai potuto immaginare che ci fosse questa mancanza di rispetto nei confronti di chi rappresenta lo Stato, di chi garantisce a tutti il diritto di manifestare costituzionalmente garantito". E ancora, nel video diffuso da Nicola Porro: "Non avremmo mai potuto immaginare che quei poliziotti fossero imbrattati con della vernice nelle piazze italiane". Insomma, una vera e propria lezione al 24enne e a tutti i suoi "compagni".

tag
torino
pasquale griesi

A Torino Torino, letame davanti al comune e tensioni in piazza Castello: cariche e idranti per disperdere il corteo

A Torino Torino, Grimaldi in piazza con i manifestanti: "Perché indosso una felpa nera"

Centri sociali anarchici radicali e Askatasuna: 47 anni di carcere richiesti. Basta violenza, illegalità e attacchi allo Stato!

ti potrebbero interessare

Meteo-Giuliacci, brusca virata termica: neve e crollo delle temperature, la data da cerchiare in rosso

Meteo-Giuliacci, brusca virata termica: neve e crollo delle temperature, la data da cerchiare in rosso

Garlasco, l'avvocato Gallo e i dubbi sulla morte del medico dei Sempio: "Chiederò di riaprire il caso"

Garlasco, l'avvocato Gallo e i dubbi sulla morte del medico dei Sempio: "Chiederò di riaprire il caso"

Torino, ira di Lucio Malan per la manifestante con la testa di Meloni: "Cosa dilaga in questi cortei"

Torino, ira di Lucio Malan per la manifestante con la testa di Meloni: "Cosa dilaga in questi cortei"

Tornano i carabinieri ausiliari: ecco chi può arruolarsi e cosa fare

Tornano i carabinieri ausiliari: ecco chi può arruolarsi e cosa fare