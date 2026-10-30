Torino, letame davanti al comune e tensioni in piazza Castello: cariche e idranti per disperdere il corteo

Letame davanti alla sede del Municipio a Torino: i sindacati di base Usb, in rappresentanza degli agricoltori, lo hanno scaricato nelle scorse ore nella piazza affollata per il corteo. Proprio nella piazza davanti al Comune, dove si sono riunite centinaia di persone, gli agricoltori hanno versato a terra due bidoni di letame "contro chi vuole trasformare Torino nella città delle aziende belliche". Sui cartelli sostenuti dai manifestanti si leggono slogan come "No al carovita", "Vogliamo un esercito di medici e insegnanti" e "Il nostro futuro non è un debito". Dal furgone alla testa del corteo, invece, sono partiti diversi cori contro la premier Giorgia Meloni. Tra i politici in piazza la deputata del M5s Chiara Appendino e il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Marco Grimaldi.

"Le piazze in cui siamo oggi raccontano un Paese che non ce la fa più, Meloni smetta di ignorarle - ha dichiarato l'ex sindaca Appendino -. Per quattro anni ci ha raccontato che andava tutto bene e guardate cosa è successo: sono in rivolta i lavoratori, gli autotrasportatori, i tassisti, gli studenti, i giovani. Gente che alza la testa e lotta per un futuro. E lo dico chiaramente: non provino ancora una volta ad additare le piazze come piazze di violenti. Chi scende in strada oggi non ha bisogno di essere giudicato, ha bisogno di essere ascoltato e di avere uno spazio nella società. Quello spazio glielo dobbiamo costruire noi. Meloni trova i soldi solo per le armi, noi li vogliamo per la scuola, per il salario minimo, per la sanità pubblica. La lotta di classe al contrario, dai poveri ai ricchi, va fermata".