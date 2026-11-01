Piacenza, brutale aggressione a una donna per rapinarla: arrestato un tunisino

Un'anziana è stata aggredita e rapinata in pieno giorno lungo viale Dante, a Piacenza. Un uomo, con il volto nascosto da un cappuccio, l'avrebbe seguita prima di strapparle con violenza gli orecchini d'oro, del valore di circa 2.500 euro, provocandole ferite ai lobi delle orecchie.

Al termine delle indagini, la Squadra mobile della Questura di Piacenza ha individuato il presunto responsabile: un cittadino tunisino di 29 anni, nei cui confronti è stata disposta un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il provvedimento, richiesto dalla Procura e firmato dal giudice per le indagini preliminari, è stato eseguito nel pomeriggio di venerdì 30 ottobre.

Per risalire all'identità dell'uomo, gli investigatori hanno analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e raccolto diverse testimonianze, riuscendo così a ricostruire l'accaduto e a individuare il sospettato.

Il 29enne risulta avere numerosi precedenti e procedimenti per diversi reati, tra cui furto aggravato, furto in abitazione, rapina, estorsione, aggressione, lesioni personali, ricettazione e reati legati agli stupefacenti. A suo carico figurano anche contestazioni per resistenza a pubblico ufficiale ed evasione. Dopo l'esecuzione dell'ordinanza, l'uomo è stato accompagnato alla casa circondariale di Piacenza. Quello di viale Dante rappresenta il terzo arresto effettuato dalla polizia nel corso del mese per rapine ai danni di donne. L'operazione rientra nell'attività di contrasto ai reati predatori portata avanti dalla Squadra mobile sul territorio piacentino.