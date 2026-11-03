Assicurazioni auto: controlli a tappeto ogni tre mesi, cosa cambia

Verranno raffrontati la «banca dati delle coperture assicurative, l’archivio nazionale dei veicoli, l’archivio delle revisioni periodiche, il sistema informativo del Pubblico registro automobilistico ( Pra ), il registro unico telematico dei veicoli fuori uso». La misura rimanda la definizione delle modalità attuative e operative a un successivo decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvin i, adottato di concerto con i ministri dell’Economia e delle Finanze, dell’Interno e delle Imprese e del Made in Italy, sentiti l’Automobile Club d’Italia (Aci) e l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

A ottobre ci sono state 131.921 immatricolazioni di automobili, in aumento del 4,81% rispetto all’anno scorso (erano state 125.864). I trasferimenti di proprietà sono stati 546.862 rispetto ai 552.258 passaggi registrati a ottobre 2025, con una diminuzione dello 0,98%. In dieci mesi sono state vendute 1.400.991 vetture (+8,32%). Nel periodo gennaio-ottobre le auto immatricolate in Italia sono state 1.400.991, con un aumento dell’8,32% rispetto allo stesso periodo del 2025, quando le vetture registrate sono state 1.293.406. Le auto elettriche pure sono scese al 6,1% del mercato, un punto e mezzo sotto settembre. Nello stesso periodo le ibride plug-in sono salite al 12,7%, spinte dal noleggio a lungo termine.