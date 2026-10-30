Bollo auto 2027, i 50 nuovi modelli che rientrano nell'esenzione da gennaio: la lista

Dal 2027 alcune automobili potranno beneficiare dell'esenzione dal bollo, come previsto dalla Manovra. Il requisito fondamentale è avere una potenza non superiore a 80 kW, equivalenti a circa 109 CV. Secondo la selezione dell'Aci, sono 50 le versioni di auto nuove attualmente sul mercato italiano che rientrano nella soglia: 20 benzina, 20 ibride, 6 diesel e 4 benzina/GPL.

Tra i modelli a benzina figurano Volkswagen Polo, Škoda Fabia, Seat Ibiza, Arona, Škoda Kamiq, Volkswagen T-Cross e Taigo. Rientrano inoltre Dacia Sandero Streetway, Fiat Grande Panda, Fiat 600, Citroën C3 e C3 Aircross, Opel Corsa e Frontera, Peugeot 208, Lancia Ypsilon, Hyundai i20 e Bayon, Kia Picanto e Stonic.

Per le ibride sono comprese Fiat Pandina, Fiat 500, Grande Panda, 600, Citroën C3, Opel Corsa, Frontera, Peugeot 208, Lancia Ypsilon, Suzuki Swift, Toyota Aygo X, Yaris, Yaris Cross, Corolla, C-HR, Corolla Cross, Honda Jazz, Renault Clio, MG3 e MG ZS. In questo caso conta esclusivamente la potenza del motore termico, non quella complessiva del sistema.

Tra le diesel rientrano Fiat Qubo L, Citroën Berlingo, Peugeot Rifter, Opel Combo, Toyota Proace City Verso e Renault Kangoo. Le quattro GPL sono Kia Picanto, Kia Stonic, Hyundai i20 e Hyundai Bayon.

L'esenzione riguarda un solo veicolo per persona fisica, regolarmente assicurato, e i pagamenti con scadenza ordinaria nel 2027. Per verificare il requisito bisogna controllare la voce P.2 della carta di circolazione. Attenzione: se il bollo scade nel 2026, resta dovuto anche quando la copertura comprende mesi del 2027. Per i multispazio, inoltre, l'agevolazione riguarda esclusivamente le versioni immatricolate come autovetture M1, non gli autocarri N1.