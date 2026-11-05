320 euro di multa per chi non fa passare i motorini: occhio, ecco cosa cambia

Gli automobilisti avranno l'obbligo di agevolare il passaggio di moto e scooter in caso di forte rallentamento o blocco della circolazione. È questo la principale novità che potrebbe introdurre l'articolo 51 dello schema di decreto legislativo. Il nuovo codice della strada ha ricevuto un primo ok dal Governo, adesso passerà al vaglio delle commissioni parlamentari. Per chi non rispetterà la norma, ci sarà una multa economica e decurtazione di punti sulla patente.

Le nuove regole potrebbero applicarsi in presenza di ingorghi. I veicoli a quattro ruote dovranno spostarsi ai margini della propria corsia per creare un varco centrale. Le vetture nella corsia di sinistra dovranno accostarsi il più possibile a sinistra, mentre quelle a destra dovranno mantenersi sul margine destro. L'obiettivo è creare un varco centrale per permettere il passaggio di moto e scooter. Come mostrato nella Relazione illustrativa del provvedimento, e riportata anche dal portale Brocardi.it, la misura punta a evitare che ciclomotori, motocicli e mezzi di soccorso rimangano bloccati in colonna. In particolar modo, evitare che i ciclomotori effettuino manovre a zigzag potenzialmente pericolose per la sicurezza stradale.

Ma quanto verrà applicata questa regola? L'obbligo riguarda esclusivamente le strade urbane a carreggiate separate dotate di più corsie per senso di marcia. La norma scatta soltanto quando la circolazione è del tutto ferma o procede a passo d'uomo. Non trova applicazione, invece, se il flusso del traffico è regolare. I beneficiari saranno i mezzi a due ruote e poi, anche, i mezzi di soccorso. La mancata osservanza di questa disposizione comporterà una sanzione amministrativa: una multa tra gli 80 e i 320 euro. A questa, si aggiungerà una decurtazione di due punti dalla patente. In ultimo, il nuovo codice della strada modifica anche la gestione delle corsie d'emergenza. Mentre per la quasi totalità dei veicoli vige il divieto di transito se non per 500 metri dal cartello di preavviso, per motocicli e ciclomotori viene introdotta una deroga. In caso di code o rallentamenti, potranno transitare sulla corsia di emergenza procedendo a velocità ridotta. Motocicli e ciclomotori avranno l'obbligo tassativo di liberare immediatamente il passaggio qualora sopraggiungano mezzi di soccorso.