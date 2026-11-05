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Meteo, nubifragi e piogge in arrivo sull'Italia. "Ma sta per arrivare la svolta": ecco quando

giovedì 5 novembre 2026
Meteo, nubifragi e piogge in arrivo sull'Italia. "Ma sta per arrivare la svolta": ecco quando

(Libero)

1' di lettura

Addio stabilità e temperature miti. Sull'Italia è in arrivo un ciclone che in queste ore sta già colpendo la Sardegna ed è diretto verso est. Secondo Mario Giuliacci, i prossimi dieci giorni saranno caratterizzati da una nuova fase piovosa atlantica con piogge forti su Piemonte, Lombardia, bassa Calabria ed est Sardegna. Entro la fine del mese, però, cambierà nuovamente tutto, con un ritorno del clima mite. 

Tra 9 e 10 novembre torna l'alta pressione, con uno stop momentaneo delle precipitazioni. A partire dall'11 novembre, e fino al 16, un'altra fase piovosa caratterizzerà il meteo della nostra Penisola. A essere maggiormente coinvolte saranno la Lombardia, il Triveneto e le regioni tirreniche. 

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