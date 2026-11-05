Meteo, nubifragi e piogge in arrivo sull'Italia. "Ma sta per arrivare la svolta": ecco quando

Addio stabilità e temperature miti. Sull'Italia è in arrivo un ciclone che in queste ore sta già colpendo la Sardegna ed è diretto verso est. Secondo Mario Giuliacci, i prossimi dieci giorni saranno caratterizzati da una nuova fase piovosa atlantica con piogge forti su Piemonte, Lombardia, bassa Calabria ed est Sardegna. Entro la fine del mese, però, cambierà nuovamente tutto, con un ritorno del clima mite.
Tra 9 e 10 novembre torna l'alta pressione, con uno stop momentaneo delle precipitazioni. A partire dall'11 novembre, e fino al 16, un'altra fase piovosa caratterizzerà il meteo della nostra Penisola. A essere maggiormente coinvolte saranno la Lombardia, il Triveneto e le regioni tirreniche.
Meteo Giuliacci, "Italia nella morsa del freddo?": no, ecco cosa accadrà tra pocoLe previsioni meteorologiche del colonnello Mario Giuliacci per novembre delineano un mese caratterizzato da un’al...
Le temperature saranno stabili e inferiori ai 20 gradi al Sud e attorno ai 15 gradi al Nord. Un nuovo rialzo termico è previsto tra il 10 e il 14 novembre, con massime superiori ai 20 gradi al centro sud.