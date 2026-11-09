Basta un po' di pollo fritto a far impazzire i radical-chic

Il pollo fritto del Kentucky della nota catena KFC, scala le Dolomiti. Due quick service restaurant apriranno in alta quota a Madonna di Campiglio e Cortina fra le piste da sci. Rispettivamente a 1.700 ed oltre 2.100 metri di altezza. Ne è nata una polemica molto social, molto schizzinosa ed anche un po’ schizzoide. Anche se niente affatto nuova. Il filosofo ambientalista e progressista Matteo Righetto è quello che più di ogni altro ha espresso contrarietà ed indignazione seppur con toni tutt’altro che sguaiati. Ha parlato di «problema profondamente culturale, ecologista e morale» stigmatizzando il fatto che i promotori dell’iniziativa vogliano andare incontro «ai gusti e alle sensibilità plurime del turismo». E direi, sono imprenditori. Cos’altro dovrebbero fare? Il filosofo ritiene invece che dovrebbero cioè essere i turisti ad andare incontro alle «sensibilità plurime del territorio». Quest’ultimo insomma non deve farsi carico di soddisfare le «esigenze spesso volgari e scriteriate dei turisti».

NEMICO PANINO

Accanto Righetto assieme a tanti followers si sono uniti personaggi quali Oscar Farinetti. Archetipo, quest’ultimo, dell’imprenditore idolatrato nei salotti radical chic. Chissà cosa avrebbe pensato Oscar se i giapponesi si fossero indignati impedendo l’apertura di Eataly a Tokyo. Col senno di poi forse sarebbe stato meglio visto che lo stesso Farinetti ha spesso ricordato le scarse fortune della nostra cucina se esportata a quelle latitudini. Ma pure il sindaco di Cortina Lorenzi, ed il suo predecessore Ghedina, hanno espresso la loro ferma contrarietà. I tempi passano ma mica poi tanto. Esattamente 40 anni fa, il 20 marzo 1986, apriva il ristorante McDonald’s a Roma in Piazza di Spagna ai piedi della Scalinata della Trinità dei Monti. Erano i ruggenti anni ’80 dei paninari che avevano eletto il locale Burghy a Piazza San Babila a Milano come loro tempio. Zero impegno politico, solo Timberland, Moncler, cintura con borchia El Charro e felpe Best Company. Non c’erano i social ma pure in quell’occasione furono moltissimi i vip che a Roma si opposero all’apertura di McDonald’s il cui interno era peraltro strutturato ed arredato in modo da essere perfettamente in linea con l’ambiente circostante. Marmi, mosaici, affreschi, hamburger e patatine fritte. Lo stilista Valentino presentò addirittura un esposto in quanto rumori ed odori rovinavano la piazza ma soprattutto infastidivano i suoi facoltosi clienti in atelier. Renzo Arbore, Claudio Villa e Giorgio Bracardi misero in atto quello che oggi chiameremmo flash mob. Proteste simboliche a base di spaghetti e vino per opporsi alla colonizzazione ed americanizzazione della nostra cucina. Fra i tanti intellettuali e personaggi dello spettacolo che si unirono alla spaghettata anti-americana (antesignana della spaghettata antifascista che continuamente oggi organizza l’Arci in ogni dove, in ogni mese ed in ogni anno) figurava il politico ed architetto comunista Renato Nicolini molto conosciuto a Roma anche come assessore.

POLENTA E CAPRIOLO

Oggi McDonald’s di ristoranti in Italia ne conta oltre 800. Si registrano ogni anno 100 milioni di sbarchi di turisti stranieri. Il secondo principale motivo per cui vengono da noi, dopo la bellezza del territorio e la nostra arte, è la nostra cucina. Dichiarata patrimonio culturale dell’UNESCO. La nostra ristorazione conosce un periodo di straordinaria popolarità e successo commerciale. Quale danno irreparabile potrebbe quindi mai fare KFC se non offrire un prodotto apprezzato, che costa il giusto e che quindi incontra tutte le tasche? Proprio per questo viene ospitato. Non scomparirà il bombardino e neppure la polenta col capriolo. Lo so che il mio è un processo alle intenzioni. Ma non riesco ad immaginare l’indignazione degli intellettuali radical chic se invece di KFC avesse lì aperto un ristorante etnico maghrebino. La protesta arriva sempre invece -puntuale come una sveglia- se l’iniziativa è americana e va incontro ai gusti dell’odiato grande pubblico. Eppure ci sarebbe una regola molto semplice da seguire: non ti piace KFC? Non ci vai e passa la paura!