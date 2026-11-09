Garlasco, la testimonianza del giorno in cui venne uccisa Chiara: cosa emerge

Verità Nascoste mostra le prime interviste rilasciate il giorno della morte di Chiara Poggi. Come spiegato nel programma condotto da Milo Infante ai tempi furono intercettati dai giornalisti lo zio e la zia. Entrambi descrivono Chiara come una persona meravigliosa. E la zia, già il 13 agosto 2007 escludeva il coinvolgimento di Alberto Stasi. "Ci può fare un ritratto del ragazzo?", chiedeva ai tempi una giornalista. "Un bravissimo ragazzo, uno studente studioso dovendo adoperare due termini, un aggettivo e un sostantivo", sono le parole dello zio. "Mi può fare solo un piccolo ricordo di sua nipote?", chiede invece alla zia. "Meravigliosa, bella, brave, intelligente, tanto voglia di lavorare e lavorava. Si è laureata a 24 anni col 110 e lode e lavorava a Milano. Bravissima, bella".
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"E questa storia con questo ragazzo?", insiste la cronista. "Bellissima, era un bravissimo ragazzo, bellissimo. Assolutamente io escludo Alberto". "Che idea vi siete fatte?, chiede ancora la giornalista. "Non lo sappiamo, non lo sappiamo proprio perché non so neanche in che condizioni è la casa". E ancora: "Comunque secondo lei Alberto non c'entra a nulla? Ma proprio di... penso di no, penso di no".
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Solo pochi giorni fa la Procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio (ovvero il processo) per Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, con l'accusa di omicidio aggravato per il delitto di Garlasco.
Caso Garlasco: il 13 agosto 2007, il giorno in cui Chiara Poggi venne uccisa, attraverso le immagini e le testimonianze dell'epoca. #VeritàNascoste https://t.co/5O862wO2RE— Verità Nascoste (@Veritanascoste4) November 8, 2026