Fuori dal coro, immigrati fuori controllo a Verona: aggressione in diretta

Non solo i grandi capoluoghi di regione, anche tante altre città in Italia vivono il degrado delle proprie strade di notte, invase da extra-comunitari spesso molesti e violenti Lo racconta da Verona Andrea Grattarola per Fuori dal Coro, programma di Mario Giordano in onda su Rete4 e che approfondisce i temi di politica e attualità. Il giornalista, nella città di Romeo e Giulietta, vive incontri molto meno romantici con diversi immigrati, ubriachi e lestofanti. Un marocchino, più violento degli altri, passa alle minacce.

L’inviato Mediaset prova a farlo ragionare: “Cosa succede? Calmo! Noi siamo dei giornalisti, stiamo facendo un giro per il quartiere Non te ne frega niente? Stai buono. Ma stai tranquillo? Noi cerchiamo di calmarlo, ma lui non vuole sentire ragioni anzi, alza il tiro”. L’uomo, che si professa un macellaio, urla e blatera: “E non me ne frega un ca*o di tutto il mondo, sono un macellaio completo. Vaf***lo Europa, tutti!”.

Mentre la troupe è per strada, poi, sente delle urla a una fermata degli autobus e una donna racconta: “Ci hanno aggredito, ci stavano mettendo le mani addosso. Non si può più vivere qua, veramente!”. Gli episodi surreali non finiscono, Grattarola incontra un reo confesso: “Io faccio i furti nei supermercati, sono stato quattro volte in carcere. Rubo cose da mangiare, whisky e altre bottiglie. Le rivendo in giro, stamattina ho rubato uno scatolone di tonno e l’ho rivenduto a metà prezzo”.

L’uomo ha ricavato 80 euro dalla vendita e, purtroppo, ha riutilizzato il denaro per comprare droga. Un altro uomo, palesemente ubriaco, non si nasconde davanti alle telecamere ed ammette: “Sono ubriaco come sempre, ora ho bevuto 4 litri di vino”. Nel 2026 a Verona si sono registrati episodi di aggressioni, risse e accoltellamenti in aree problematiche della città, tra cui l'ex-centrale del latte e piazza Pradaval. A ottobre, inoltre, sono stati identificati 108 soggetti durante controlli straordinari: tra questi, un cittadino tunisino irregolare è stato espulso.