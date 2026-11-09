Avs chiama subito il pm: "C'è il reato di tortura"

Quando si tratta di Israele, c’è da giurare che Avs c’è. Se non altro per non perdere il collegamento con le piazze pro-Pal , bacino di voti necessario in vista delle urne del 2027. Così il partito di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni è saltato sul caso degli attivisti italiani rilasciati dopo 48 ore di fermo in Israele. In una nota, lo stesso Bonelli e Luana Zanella , capogruppo del partito alla Camera, hanno chiesto alla procura di Roma, competente per le ipotesi di reato che si verificano all’estero, di aprire un’inchiesta per indagare sul presunto reato di tortura.

«Svegliati ogni 20 minuti con la luce e urla in una cella lurida, con giacigli pieni di insetti. Questa è una forma di tortura a cui sono stati sottoposti le e i volontari italiani fermanti in Cisgiordania durante la raccolta di olive, in una zona dove spiccava paradossalmente un cartello di un Progetto europeo di protezione della terra. Sono stati aggrediti da coloni muniti di fucili automatici. Non staremo fermi, come fanno la presidente Meloni e il ministro Tajani, denunceremo in ogni luogo il trattamento riservato dalle autorità israeliane agli attivisti internazionali impegnati a sostenere i palestinesi in Cisgiordania, aiutando i contadini nella raccolta delle olive. Ci sono tutti gli elementi affinché la procura della Repubblica di Roma apra un’inchiesta anche per individuare i coloni violenti».

Nel mirino, naturalmente, finisce il governo italiano, «che si è limitato a dire di seguire il caso. La gravità del comportamento dei soldati dell’Idf richiede non solo una condanna politica ma anche il coinvolgimento dei nostri organi inquirenti a cui chiederemo di valutare se sia stato commesso il reato di tortura».