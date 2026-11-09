Fuori dal coro, l'imprenditore blocca il ladro: come lo riduce (a mani nude), ora l'indagato è lui

Storie di giustizia al contrario, l’ultimo caso è quello di Aimen, imprenditore genovese vittima di 11 furti e, beffa delle beffe, è indagato lui per aver legato il ladro da consegnare alle forze dell'ordine. È lui stesso a raccontare il suo caso a Fuori dal Coro, programma di Mario Giordano in onda su Rete 4 e che approfondisce i temi di politica e attualità.

Spiega Aimen: “Siamo in un paese in cui chi lavora e chi fa sacrifici non viene assolutamente protetto. Siamo in un paese in cui, se un ladro entra in casa tua, quello indagato sei tu. Grazie. Siamo in un paese in cui, se subisci una rapina, difendi casa tua e corri ancora il rischio concreto di andare in galera. Solo chi come me ha subito un'esperienza così, solo chi ha provato quegli attimi di paura, di tensione, di pericolo della propria vita messa lì davanti agli occhi può davvero effettivamente capire. Quando prende il sopravvento il tuo istinto, dove metti tutto in gioco".

"Siamo vittime, vittime di un sistema completamente sbagliato direttore (si rivolge a Giordano, ndr), un sistema che non ci tutela. Un sistema che non ci permette di andare a difendere casa nostra purtroppo”. Aimen Cherif ha visto cambiata la sua vita la notte del 29 dicembre 2025, quando sorprese un ladro nel suo locale mentre stava rubando. Riuscì a immobilizzarlo e lo legò con fascette, consegnandolo alla polizia. Aveva già subito ben undici furti, alcuni a distanza di pochi giorni.

La situazione, secondo il suo racconto, era diventata insostenibile per l'attività e per la sua sicurezza personale. Il presunto ladro, nato in Tunisia, e i suoi complici ora smentiscono e la vicenda assume un risvolto giudiziario: Cherif, infatti, risulta indagato per lesioni personali. Il suo avvocato, Fabrizio Maggiorelli, spiega che il cliente rischia un procedimento e un eventuale risarcimento nei confronti dell'uomo fermato, qualora venisse accertata una sua responsabilità.