Milano, viaggio nella cittadella abusiva dei rom. Rifiuti e palazzi occupati: vergogna in via dei Pestagalli

Una cittadella abusiva alla periferia sudest di Milano, poco distante dal campo roma illegale di via Bonfadini sgomberato martedì mattina dalla polizia locale. Siamo in via dei Pestagalli, dove la consigliera comunale ed europarlamentare leghista Silvia Sardone ha effettuato un sopralluogo. Trovando rifiuti, giacigli illegali e una situazione allarmante dal punto di vista igienico sanitario. Dice la Sardone: “Come sempre avviene dopo uno sgombero, seppur rari sono stati quelli eseguiti durante il mandato di Beppe Sala, il rischio è quello di nuove occupazioni abusive immediate. A pochi passi dal campo rom irregolare di via Bonfadini ci sono tre grossi edifici dismessi, già in parte occupati, che potrebbero diventare molto appetibili per i nomadi appena cacciati dalle loro baracche e villette. Questi palazzoni di via dei Pestagalli, oltre all'ex sede dell'Intendenza della Finanza di via Medici del Vascello, sono in mano a gruppi di romeni che si sono costruiti delle vere e proprie abitazioni all'interno come ho potuto constatare". Le immagini sono eloquenti, e testimoniano un degrado diffuso e preoccupante. "Ho trovato anche cumuli di batterie e pezzi elettronici smembrati, probabili proventi di furti, oltre a sporcizia ed enormi quantità di rifiuti" prosegue la Sardone. "Queste strutture sembrano anche pericolanti e in più occasioni sono scoppiati incendi in seguito ai roghi degli occupanti per smaltire l'immondizia. La situazione è a dir poco vergognosa e rischia di diventare esplosiva nei prossimi giorni se la sinistra non sarà in grado di esercitare le proprie funzioni in termini di sicurezza. Il Comune di Milano si è attivato coi servizi sociali per offrire ai rom sgomberati delle soluzioni abitative ma non tutti le hanno accettate. Dove sono finiti? Hanno già occupato i palazzi vicini o le case popolari come loro solito? Si sono creati baracche abusive in qualche altra area dismessa? Penso che il minimo che il Comune possa fare sia incrementare i passaggi della polizia locale in questo quartiere fantasma per scongiurare nuovi prevedibili atti di illegalità e abusivismo”.

