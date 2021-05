Monza, la villa Reale riapre al pubblico: biglietti esauriti in due ore

25 maggio 2021 a

a

a

Riapre la Villa Reale di Monza e fa subito il tutto esaurito di visitatori. In sole due ore, infatti, sono state esaurite le prenotazioni del concerto dei Cameristi del Teatro Alla Scala di Milano con musiche di Antonio Vivaldi e di Astor Piazzola che riaprirà la Villa Reale e del Parco di Monza sabato 29 maggio 2021 in occasione della Festa di Regione Lombardia.

Lo ha comunicato il Consorzio della Villa Reale e del Parco di Monza che gestisce le attività dell’importante complesso monumentale italiano. Le prenotazioni, apertesi questa mattina attraverso il sito della Villa e della Regione Lombardia, sono state così tutte opzionate in maniera gratuita. Si tratterà di un biglietto gratuito completamente elettronico numerato ai sensi della normativa anti Covid.

L'arrivo del pubblico è previsto a partire dalle ore 19.00 e il concerto si svolgerà nel Cortile d'onore dell'Avancorte della Villa Reale di Monza in Viale Brianza 1. Nelle prossime ore verrà comunicato il cartellone degli eventi di spettacolo e di musica che accompagneranno i primi visitatori della Villa a partire da domenica 30 maggio e fino a mercoledì 2 giugno. Anche in questo caso saranno protagoniste istituzioni di primissimo piano a livello musicale nella formazione musicale in Italia provenienti anche dalle Istituzioni musicali dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM). Per visitare la Villa sarà obbligatoria per le attuali norme sanitarie e la si potrà effettuare sul sito www.reggiadimonza.it. Sarà così garantita la presenza di 150 persone ogni ora. Dal weekend successivo, sabato 5 giugno, la Villa sarà visitabile, sempre tramite prenotazione, per tutto il corso dei fine settimana e dei giorni festivi seguenti.

red

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.