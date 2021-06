Olimpia Milano, la pazza idea: Gianmarco Pozzecco vice di Ettore Messina

Fabrizio Carcano 28 giugno 2021 a

Il pazzo Poz’ per l’Olimpia Milano? Sembrerebbe quasi uno scherzo, eppure potrebbe diventare realtà tra qualche giorno.

L’AX Armani Exchange cerca un vice per Ettore Messina, dopo il congedo dello statunitense Bialaszewski, e valuta la figura del 48enne coach triestino Gianmarco Pozzecco. Che si è appena liberato da un burrascoso rapporto con la Dinamo Sassari con cui ha conquistato una finale scudetto e piazzamenti importanti in Europa. Compiendo il salto di qualità da allenatore, dopo esperienze comunque importanti a Capo d’Orlando, con cui ha vinto la A2 nel 2014, a Varese, al Cedevita Zagabria come vice di Mrsic, poi a Bologna e appunto a Sassari.

L’alternativa al Poz sarebbe un ex milanese, il 44enne livornese Massimo Bulleri, regista dell’Olimpia dal 2005 al 2010 con alterne fortune, tecnico debuttante a Varese nell’ultimo anno. Due ex registi della nazionale (compagni alle Olimpiadi di Atene del 2004), il Bullo da tecnico ha meno esperienza del Poz, che sembra favorito in questa corsa. Da giocatore il triestino aveva preferito la Fortitudo Bologna all’Olimpia nell’estate 2002, ora vent’anni dopo potrebbe arrivare in biancorosso da vice allenatore…

