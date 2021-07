Milano, ecco come ti fregano il Rolex: boom di aggressioni e furti, ecco la tecnica

Federica Zaniboni 16 luglio 2021 a

a

a

Mentre i milanesi si preparano a partire per le vacanze, i ladri di orologi non sembrano affatto intenzionati a prendersi le ferie. Si danno da fare sia di giorno che di notte, solitamente in pieno centro e ciascuno con la propria tecnica. Soltanto nell'ultima settimana, sono stati cinque i furti di orologi di lusso messi a segno a Milano. Il più recente, martedì scorso, quando un 73enne è stato derubato del suo Patek Philippe modello Aquanaut del valore di 70mila euro. L'episodio è avvenuto alle 11 della mattina in via Madre Cabrini - zona Porta Romana -, dove una ragazza intorno ai 25 anni ha avvicinato il 73enne con la scusa di chiedergli informazioni. Non appena si è distratto, con un gesto rapido e deciso, gli ha sfilato l'orologio dal polso, per poi darsi alla fuga.

Nemmeno una parola sulle bottigliate anarchiche contro la polizia: Beppe Sala, un vergognoso silenzio

Non sembra essere una coincidenza il fatto che, nemmeno 24 ore prima, a sporgere denuncia in questura per lo stesso motivo, ci fosse un altro coetaneo. La stessa sorte, infatti, era toccata, il lunedì pomeriggio, a un uomo che indossava un Rolex Submariner in zona Castello Sforzesco, precisamente in via Boccaccio. Un altro 73enne, quindi, derubato da un'altra - o forse dalla stessa? - giovane donna poco più che 20enne. In questo caso, però, la ladra fingendo di conoscerlo, lo aveva abbracciato, e dopo pochi metri trascorsi a passeggiare di fianco a lui, era riuscita a strappargli 5mila euro di orologio. Ma gli over 70 non sono certo gli unici a finire nel mirino dei ladri degli accessori di lusso, e i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia agli Europei sono stati un'occasione perfetta per fare razzia. Una cittadina russa di 33 anni, quella notte, è stata derubata di un Rolex Daytona da 15mila euro in corso Matteotti.

Pochi istanti dopo il rigore vincente, con la scusa di esultare per il risultato, due nordafricani le si sono avvicinati: mentre uno dei due l'abbracciava, l'altro le strappava di dosso l'orologio. Quella stessa notte, inoltre, un turista americano di 29 anni è stato preso a bottigliate tra via Lazzaretto e Vittorio Veneto, anche in quel caso da due extracomunitari. Oltre a rubagli l'iPhone, i malviventi si sono impossessati del Rolex Oyster che il 29enne aveva messo in tasca durante l'aggressione proprio per il timore che gli venisse portato via. Nella sola giornata di mercoledì 7 luglio ne sono stati rubati altri due, un Audemars Pigeut del valore di 13mila euro in via Fulvio Testi e un Richard Mille da 120mila euro in piazzale Lotto. In questo caso non è escluso che i ladri - due nordafricani siano gli stessi per entrambi gli scippi.

Multe alle auto della Protezione Civile che trasportano i vaccini a domicilio

Tutte e due le vittime, infatti, sono state avvicinate dai malviventi in motorino, i quali hanno finto un incidente per farli scendere dall'auto. A quel punto, il furto. «Milanesi e turisti sono sotto scacco dei delinquenti- ha commentato il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato - non possono circolare per il centro della città senza rischiare di essere aggrediti, rapinati e derubati. È evidente che per troppo tempo il tema della sicurezza è stato ignorato dal centrosinistra e da questa Giunta».

Referendum sulla giustizia, Lega ancora in piazza. Ecco tutte le piazza dove si può firmare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.