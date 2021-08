L'Olimpia dice addio al suo Capitano: Cinciarini torna a Reggio Emilia

Fabrizio Carcano 09 agosto 2021 a

a

a

L’Olimpia Milano ammaina la bandiera di capitan Andrea Cinciarini.

Il 35enne regista pesarese oggi lascia il biancorosso milanese per tornare a vestire il biancorosso di Reggia Emilia, la squadra che lo ha lanciato ad alto livello tra il 2012 e il 2015, in un triennio culminato con la finale scudetto persa all’ultimo tiro contro Sassari, con il Cincia protagonista assoluto. All’indomani di quella sconfitta la firma per un’Olimpia che ricostruiva dopo l’addio di Daniel Hackett, suo compagno nelle giovanili di Pesaro.

A Milano il regista marchigiano ha giocato 197 partite, con 1046 punti, vincendo lo scudetto 2016 al suo primo anno in biancorosso, proprio sul parquet di Reggio Emilia, e poi due anni dopo quello 2018 con la vittoria decisiva a Trento. Nel suo palmares milanese anche tre Coppa Italia e quattro SuperCoppe Italiane.

Con l’arrivo di coach Messina nel 2019 il suo minutaggio si è drasticamente ridotto, arrivando quasi ad azzerarsi nell’ultima stagione vissuta praticamente da capitano non giocatore: fuori dalle rotazioni per tutti i playoff ha però avuto una piccola occasione in gara 4 della finale scudetto a Bologna contribuendo nel primo tempo a dare una sferzata di energia e orgoglio ad una squadra ormai rassegnata all’inevitabile sconfitta.

Che Cinciarini fosse ormai di troppo si è compreso dopo la firma di Jerian Grant, terzo regista dopo il Chacho Rodriguez e Michael Delaney.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.