Vaccino, in regione Lombardia un bottone per immunizzare gli studenti universitari

Fabio Rubini 11 agosto 2021 a

a

a

]La campagna vaccinale in Lombardia procede senza soste e propone anche un’interessante novità che riguarda gli studenti universitari che da metà agosto avranno una corsia preferenziale. Da lunedì 16 agosto, infatti, sulla piattaforma regionale dedicata alla prenotazione dei vaccini, sarà presente una specifica icona, un “bottone digitale”, dedicato agli studenti universitari per i quali sono disponibili agende prioritarie dedicate per la vaccinazione.

Questa opzione, poi, sarà attiva per tutti gli studenti che frequentano Università lombarde, indipendentemente dalla residenza e dalla nazionalità. A spiegarlo Fabrizio Sala, assessore regionale all’Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione. «\]L’accesso alla prenotazione sarà garantito anche agli studenti provenienti da altre regioni e agli studenti internazionali non in possesso di Tessera Sanitaria ma con Codice Fiscale o altro Codice Identificativo».

«Per favorire una maggiore diffusione della vaccinazione - prosegue Sala - gli studenti stranieri e fuori sede possono andare nel centro più comodo per loro. Regione Lombardia intende garantire la massima disponibilità per la somministrazione del vaccino anti Covid-19 agli studenti universitari e personale scolastico per un avvio dell’attività accademica in sicurezza». Così come già avviene per tutti gli altri che lavorano in in Lombardia e che vengono vaccinati anche se sono residenti fuori Regione.

Un’iniziativa, quella del “bottone”, che mira a a far tornare il prima possibile tutti gli studenti in presenza. Ma non solo loro. Novità ci sono anche per assegnisti, dottorandi, professori a contratto che, previa prenotazione, potranno usufruire di slot dedicati. Chi invece potrà presentarsi direttamente ai centri vaccinali senza appuntamento sarà il personale docente e non docente delle Università lombarde, che avrà un accesso diretto agli hub vaccinali. «Stiamo valutando - chiude Fabrizio Sala - la possibilità di organizzare iniziative mirate per aumentare l’adesione alla vaccinazione presso le sedi degli Atenei a fine agosto, prima dell’inizio dell’Anno Accademico».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.