Auto in sosta vietata? A processo per omicidio: il caso che sconvolge Milano

Ha lasciato l'auto in sosta vietata e ora rischia il processo per cooperazione colposa nell'omicidio stradale. Succede a Milano, in piazza Bilbao, dove due anni fa il proprietario di una Subaru aveva parcheggiato in divieto di sosta e un ragazzo, travolto pochi istanti prima da un altro veicolo, è andato a sbatterci violentemente, morendo. Il 25enne Michael Nasr, a bordo del suo motore (una Yamaha), era stato investito da un 83enne in auto passato con il rosso.

Anche l'anziano, così come il proprietario della Subaru, avrebbe dovuto rispondere per omicidio colposo, ma l'uomo è deceduto prima del processo. L'impatto per il 25enne è stato fatale. Stando al Giorno l'83enne era di fretta e per questo ha tirato dritto senza aspettare il verde e prendendo in pieno la vittima. Michael è morto sul colpo ma secondo l'accusa si sarebbe potuto salvare se non fosse stato per il veicolo in sosta vietata.

Lo avrebbe accertato anche l'autopsia effettuata sul corpo della vittima. La Subaru dell'imputato, infatti, è stata colpita nella parte posteriore da Michael non lasciando scampo al giovane. Inutile l'intervento repentino degli agenti della polizia locale e dei soccorsi, il 25enne non è sopravvissuto e ora il proprietario della Subaru dovrà rispondere di quanto accaduto.

