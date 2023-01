Milano, prof negazionista scatena il caos a teatro: "Questa è la vostra verità"

31 gennaio 2023 a

Un imprevisto poco piacevole allo Spazio Teatro 89 a Milano. Protagonista un insegnante di diritto, che aveva accompagnato alcune classi del suo istituto a teatro per assistere allo spettacolo "Herr Doktor", di Equivochi Compagnia Teatrale, incentrato sulla figura di Goebbels. Il professore a un certo punto della rappresentazione ha interrotto lo spettacolo urlando frasi negazioniste.

Tutto è iniziato quando l'attrice, Beatrice Marzorati, ha iniziato a elencare dal palco il numero dei morti della Shoah: "7 milioni e mezzo di prigionieri nei campi di concentramento, ebrei, rom, omosessuali, prigionieri politici, prigionieri di guerra, malati mentali. 6 milioni di ebrei morti nei campi di concentramento, 3 milioni di prigionieri sovietici morti nei campi di concentramento, 5 milioni di polacchi civili morti, 5 milioni di soldati tedeschi morti, 2 milioni di civili tedeschi morti. Morti di fame, freddo, epidemie, ferite, giustiziati, bombardati...".

A quel punto il docente si è alzato in piedi e dalla platea ha urlato frasi come "questa è la vostra verità, voi non dite la verità, dite solo quello che vi fa comodo, voi state gonfiando completamente i numeri". Per poi rincarare la dose: "Questa non è storia, questa è ideologia". L'attrice, però, cercando di mantenere la calma, ha subito replicato: "Mi dispiace, questa è storia, signore". La scuola, alla fine, si è dissociata pubblicamente dalle dichiarazioni fatte dall'insegnante.