Milano, stuprata in ascensore alla Stazione Centrale: chi è la bestia

Una giovane donna è stata violentata alla stazione Centrale di Milano da un uomo di origini marocchina senza fissa dimora. Il presunto aggressore, di 26 anni, è stato rintracciato e sottoposto a fermo dalla Polizia ferroviaria e dal pm di turno Alessia Menegazzo. La vittima, una donna di circa 35 anni, anche lei di origine marocchina, doveva prendere un treno per Parigi alle sei del mattino di ieri 27 aprile. Secondo le prime informazioni è stata picchiata e stuprata all'interno di uno degli ascensori dello scalo ferroviario.

Secondo quanto riporta il sito del Corriere la donna è stata trovata in stato confusionale da una guardia giurata che ha lanciato l'allarme. Intervenuta la Polfer, la vittima è stata poi trasportata da un’ambulanza alla clinica Mangiagalli. In tarda serata la donna ha denunciato la violenza sessuale e intorno alle 23.30 gli agenti hanno fermato l'uomo che non avrebbe precedenti di polizia e lo hanno portato nel carcere di San Vittore.