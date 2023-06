Silvio Berlusconi "vecchio porco": lo sfregio a Milano

28 giugno 2023 a

A sole 24 ore dalla comparsa del murale dedicato a Silvio Berlusconi a Milano il disegno del Cav è già stato vandalizzato. Si trattava del "Self-Made Man", opera dell'artista AleXsandro Palombo, apparso martedì mattina nel quartiere Isola davanti all'edificio dove l'ex premier è cresciuto insieme alla sua famiglia da bambino. Il murale ritrae Berlusconi in abito elegante di colore blu. E mentre in una mano ha un secchiello con della colla e la scritta Self-Made Man, nell’altra invece c'è il pennello con cui ha affisso una targa toponomastica che riporta la nuova indicazione, “Via Silvio Berlusconi 1936-2023”.

Oggi l'opera risulta danneggiata in due punti: innanzitutto accanto alla scritta "Self-Made Man" è apparsa la frase "Con l'aiuto della 'Ndrangheta", e poi sulla targa, sotto "Via Silvio Berlusconi", è stato scritto "Ex Pdc - Uomo d'affari e vecchio por**". Frasi offensive che sono state cancellate dai residenti del quartiere con degli scarabocchi.

L'artista aveva voluto rendere omaggio a Berlusconi. E proprio per questo ieri sui suoi social scriveva: "La politica italiana continua a dividersi e scontrarsi anche su cosa intitolare in memoria del Cavaliere. Sono passate due settimane dalla morte di Silvio Berlusconi e da oggi Via Volturno la strada del quartiere Isola di Milano dove Berlusconi è cresciuto, è diventata 'Via Silvio Berlusconi'. Anche in questa occasione il Cavaliere è stato il più veloce di tutti”.