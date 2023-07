Milano, 21enne bloccata e violentata in metro: l'orrore, due arresti

24 luglio 2023 a

a

a

Orrore in metropolitana a Milano diventata sempre più insicura per la presenza di borseggiatrici e molestatori. L'ultimo fatto riguarda una violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza di 21 anni: a essere arrestati due giovani egiziani, di cui uno minorenne. Alle 23.30 di ieri, domenica 23 luglio, all’entrata della fermata della metro di Dergano, in via Imbonati a Milano, la vittima, che si trovava con un’amica, è stata avvicinata da tre persone che hanno cominciato a palpeggiarla. Due di questi, un diciasettenne e un diciottenne, entrambi egiziani, sono stati subito fermati dalla polizia. Il minore è stato portato al carcere Beccaria, e l’altro a San Vittore. Per loro l'accusa è di violenza sessuale di gruppo. Il terzo ragazzo coinvolto, per il momento, è riuscito a far perdere le sue tracce.

L'arresto dei due egiziani è avvenuto rapidamente anche grazie alla descrizione dettagliatissima fornita dalle due ragazze che nonostante il momento di paura e di violenza subita sono riuscite a memorizzare particolari fondamentali per l'identificazione dei due.

Un caso, questo avvenuto sulla linea tre della metropolitana che va a sommarsi a tutti quelli segnalati dall'inizio di quest'anno che probabilmente sono la metà di quelli realmente accaduti.