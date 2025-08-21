Bra, aggredisce una donna e tenta di violentarla: arrestato marocchino

Libero logo
giovedì 21 agosto 2025
Nel cuore della notte, tra domenica 17 e lunedì 18 agosto, era stato sorpreso nel giardino di un'abitazione a Bra (Cuneo), mentre tentava di rubare una motozappa dal garage. Svegliata dai rumori la proprietaria, che vive da sola in casa, ha lanciato grida di allarme alla vista del malvivente. L'uomo l'ha raggiunta e spinta con forza nell'abitazione, colpendola ripetutamente al volto con un taglierino e cercando anche di aggredirla sessualmente, senza riuscirci a causa della strenua resistenza della vittima. La donna è riuscita a divincolarsi e il rapinatore, dopo averle sottratto lo smartphone e alcuni gioielli, si è dato alla fuga.

Non appena le è stato possibile, la donna ha chiesto aiuto al 112 ei carabinieri della stazione di Bra sono subito giunti sul posto per fornirle soccorso e raccogliere i primi elementi per individuare il rapinatore. Le ricerche si sono concluse poche ore dopo, con il fermo di un 23enne di nazionalità marocchina domiciliato a Bra, con numerosi precedenti di polizia a suo carico.

Il soggetto è stato trovato ancora in possesso del cellulare rubato e con i vestiti intrisi di sangue della vittima alla quale, dopo il ricovero in ospedale a Verduno, sono stati riscontrate lesioni multiple con prognosi di 30 giorni. Il fermato è stato poi tradotto, su disposizione dell'autorità giudiziaria, presso la casa circondariale "Lorusso e Cotugno" di Torino.

tagbraaggressioneviolenza sessuale

