Bra, aggredisce una donna e tenta di violentarla: arrestato marocchino

Nel cuore della notte, tra domenica 17 e lunedì 18 agosto, era stato sorpreso nel giardino di un'abitazione a Bra (Cuneo), mentre tentava di rubare una motozappa dal garage. Svegliata dai rumori la proprietaria, che vive da sola in casa, ha lanciato grida di allarme alla vista del malvivente. L'uomo l'ha raggiunta e spinta con forza nell'abitazione, colpendola ripetutamente al volto con un taglierino e cercando anche di aggredirla sessualmente, senza riuscirci a causa della strenua resistenza della vittima. La donna è riuscita a divincolarsi e il rapinatore, dopo averle sottratto lo smartphone e alcuni gioielli, si è dato alla fuga.

Non appena le è stato possibile, la donna ha chiesto aiuto al 112 ei carabinieri della stazione di Bra sono subito giunti sul posto per fornirle soccorso e raccogliere i primi elementi per individuare il rapinatore. Le ricerche si sono concluse poche ore dopo, con il fermo di un 23enne di nazionalità marocchina domiciliato a Bra, con numerosi precedenti di polizia a suo carico.