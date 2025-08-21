Milano, sgomberato il Leoncavallo. Salvini "saluta" i centri sociali: "Afuera!"

La polizia sta eseguendo, con l'ufficiale giudiziario, l'ordine di sfratto emesso nei confronti dello storico centro sociale Leoncavallo a Milano. L'ordine era stato rinviato numerose volte. Lo sfratto del centro sociale di via Watteau era stato rinviato un'ondata di volte e lo scorso novembre il ministero dell'Interno era stato condannato a risarcire 3 milioni ai Cabassi, proprietari dell'area, proprio per il mancato sgombero. Nei mesi scorsi l'associazione Mamme del Leoncavallo aveva presentato una manifestazione d'interesse al Comune per un immobile in via San Dionigi che poteva rappresentare un primo passo per lo spostamento del centro sociale dall'attuale spazio. Lo storico 'Leonka' di Milano occupa lo spazio in via Watteau dal 1994.

Immediata la reazione della Lega che ha accolto con entusiasmo l'operazione delle forze dell'ordine. "Decenni di illegalità tollerata, e più volte tollerata, dalla sinistra: ora finalmente si cambia. La legge è uguale per tutti: afuera!". Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha commentato così, sui social, lo sfratto del Leoncavallo.