Leoncavallo, Ilaria Salis incita alla rivolta ma la sfottono

giovedì 21 agosto 2025
Dopo 31 anni di occupazione abusiva, è iniziato lo sfratto del centro sociale Leoncavallo di Milano. Questa mattina, giovedì 21 agosto, sono intervenuti sul posto, in via Watteu, diversi agenti e mezzi della Polizia di Stato e l'ufficiale giudiziario. All'interno dei locali, occupati dal 1994, non era presente nessuno.

"Decenni di illegalità tollerata, e più volte tollerata, dalla sinistra: ora finalmente si cambia. La legge è uguale per tutti: afuera!". Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha commentato così, sui social, lo sfratto dello del Leoncavallo.

Per un Salvini che esulta, c'è una Ilaria Salis che chiama i compagni alla rivolta. L'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra ha commentato così su X la notizia dello sfratto del Leoncavallo: "Il Leoncavallo sta venendo sgomberato. Nessun rispetto per 50 anni di storia dei movimenti, contro-cultura, aggregazione giovanile, politica dal basso. Avanza la Milano della speculazione edilizia e della gentrificazione, la città della rendita e delle 'week': una Milano senz’anima, esclusiva ed escludente, contro i poveri, contro chi vive del proprio lavoro, contro i giovani. Una Milano che appare più ricca e patinata, ma che in realtà è molto più povera e brutta. Spero che il Leoncavallo possa presto riprendersi lo spazio che merita. E che mille nuovi spazi sociali vengano conquistati e restituiti alle comunità che nonostante tutto resistono, in una città sempre più ostile e meno accogliente, una città espropriata ai suoi abitanti. Una città da rovesciare! Giù le mani dagli spazi sociali! Giù le mani dalla città! Milano è di chi la vive, non di chi ci specula". Tra i commenti, si segnalano i followers indignati e quelli che al contrario la prendono in giro, chiedendole dove Alleanza Verdi e Sinistra organizzerà a questo punto la festa di settembre già programmata nei locali occupati di via Watteau e se anche l'odiatissima Casapound, a questo punto, possa godere del lodo Leonka.

