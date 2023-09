Milano da incubo, travolta e uccisa dal camion dei rifiuti: ancora sangue

18 settembre 2023 a

Grave incidente a Milano: una donna di 75 anni è stata investita e uccisa da un camion dei rifiuti in via Trasimeno, in fondo a via Padova, intorno alle 11 di questa mattina. La vittima, in particolare, sarebbe stata agganciata dalla parte posteriore del mezzo. Sul posto sono arrivati in breve tempo un’ambulanza e un’automedica del 118, che hanno immediatamente soccorso la donna, in arresto cardiaco dopo l'impatto. La 75enne, che ha riportato traumi multipli, è stata portata in codice rosso all'ospedale San Raffaele, dove poi è deceduta dopo qualche ora. Intanto, la polizia locale sta effettuando i rilievi per capire bene cosa sia successo.

Si tratta, come sottolinea il Giorno, del quarto pedone investito in 24 ore tra Milano e provincia: domenica all'alba è morto in viale Jenner il 28enne Vassil Facchetti, falciato da una Mercedes nera scappata dopo l'impatto. Il conducente si è costituito nelle ore successive, dopo aver fatto credere in un primo momento che l'auto gli fosse stata rubata. Poi altri due incidenti nel giro di un’ora: alle 19 a Cusano Milanino due anziani, un uomo e una donna di 82 anni, sono stati travolti da un’auto. Lei è stata trasportata in codice rosso al Niguarda, lui in giallo al San Raffaele. L’autista, di 58 anni, si è fermato a prestare soccorso. Mentre alle 20, un'altra auto ha preso in pieno una 37enne che stava attraversando la strada in zona Greco, a Milano, fuori dalle strisce pedonali: preoccupanti le condizioni della donna, subito portata in ospedale.