Milano, notte di terrore: circondato dagli africani e accoltellato. Poi sangue in Darsena

04 novembre 2023

Notte di violenza quella appena trascorsa a Milano dove in due luoghi distinti della movida sono stati tirati fuori i coltelli e si è colpito per uccidere. A Corso Como una decina di nordafricani hanno circondato e aggredito un gruppo di amici: il risultato è stato un ragazzo italiano di 22 anni ferito alla mano e trasportato in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli e di un 21enne italiano che, colpito da otto coltellate, è stato trasportato in codice rosso nello stesso ospedale con polmone collassato.

Rischia la vita, così come un 26enne italiano che alle 4 di notte stava con un amico in Darsena, davanti al Mcdonald di piazza 24 Maggio. Lui è stato ricoverato in gravi condizioni al Policlinico per una profonda ferita alla gola; l'altro, di 24 anni, è stato portato al San Paolo con una ferita superficiale alla schiena.

Degli aggressori dei Navigli si è persa traccia, mentre per i responsabili dell'accoltellamento in Corso Como sono scattate le manette. Grazie alle descrizioni fornite, gli agenti del Commissariato Garibaldi Venezia, sono intervenuti alle 2:30 perché era stata segnalata l'aggressione a dei ragazzi da parte di un gruppo di giovani nordafricani. Giunti sul posto, i poliziotti hanno raccolto le testimonianze degli amici dei due feriti e successivamente hanno individuato tre minorenni, di cui uno con gli abiti sporchi di sangue, ritenuti responsabili della feroce aggressione e riconosciuti dagli amici delle vittime. Si tratta di un 16enne italiano e di due marocchini di 16 e 17 anni.