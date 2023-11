Milano, multe false sui parabrezza: occhio all'ultima truffa

30 novembre 2023 a

L'ultima truffa a Milano arriva da multe false che sfruttano il logo del Comune per spillare soldi agli automobilisti. Si tratta - come spiega il Corriere della Sera - di un foglietto che viene lasciato sul parabrezza delle auto in sosta. Sopra c'è scritto: "Notifica di violazione", poi la targa del veicolo e il messaggio: "La polizia locale ha riscontrato una violazione". Dopodiché c'è l’invito a collegarsi con il Qr code per pagare la sanzione di 25 euro, con la possibilità di pagamento agevolato del 50% se effettuato entro il termine di cinque giorni. In fondo al verbale farlocco, poi, un elemento che aiuta a capire che si tratta di un falso: la data riportata, 29 novembre 2024.

"La Polizia locale avvisa i cittadini che si tratta di una truffa - hanno avvertito i vigili - non seguire le indicazioni". Errati, inoltre, sono anche la somma suggerita da versare e il presunto sconto del 50%. In genere è il 30% per il pagamento anticipato. A far suonare il campanello d'allarme, nel caso in cui dovesse capitare una cosa del genere, è il fatto che già da tempo le multe per divieto di sosta non vengono più lasciate sul parabrezza. Arrivano la notifica sul fascicolo del cittadino e la copia cartacea a casa per posta.