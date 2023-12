Prima della Scala? Lotte di potere e piume di struzzo: in quel teatro...

07 dicembre 2023 a

a

a

La Scala a Milano rappresenta un simbolo di laboriosità, ma anche di privilegi. Nel ’68 i ricchi venivano contestati, mentre oggi è un capolavoro di contaminazione. In occasione della Prima, in programma oggi, giovedì 7 dicembre, Giordano Bruno Guerri su Libero scrive: "I privilegiati che possono andare alla prima della Scala indossano piume di struzzo, di pavone, di archaeopteryx, di pollo, e ricordo con qualche nostalgia estetica i tempi in cui venivano accolti dal lancio d’uova e pomodori da parte di giovani e meno giovani contestatori, non della musica, ma dello sfoggio di privilegio e ricchezza".