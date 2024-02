Milano, sfasciano la scuola? A chi tocca ora pagare il conto

03 febbraio 2024 a

Sfasciano la scuola? Paghino i genitori dei minivandali. La proposta arriva da Daniele Capezzone che, di fronte alle immagini giunte dal liceo Severi-Correnti, non può che dirsi indignato. D'altronde le foto parlano chiaro: immondizia ovunque, computer sfasciati, arredi scolastici usati come materiali per fare barriere o barricate artigianali, l’intera sede dell’Istituto ridotta a un mix tra un letamaio e un bivacco. Di fronte a tutto questo i giovani occupanti incolpano fantomatici soggetti "esterni", ma se tu occupi, ti assumi la responsabilità di ciò che può accadere. Per questo è necessario che la somma finale venga pagata dalle famiglie dei piccoli vandali, ricordando ai papà e alle mamme quello che hanno fatto i loro figli.