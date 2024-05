Filippo Champagne aggredito fuori da un locale: paura in Stazione Centrale

20 maggio 2024 a

Aggredito a Milano l'influencer Filippo Champagne: la violenza è avvenuta domenica sera in zona stazione Centrale. Lo ha denunciato lui stesso in una storia su Instagram, dove ha raccontato di essere finito nel mirino di un rapinatore che ha cercato di portargli via una collanina d'oro. Filippo era appena uscito da un ristorante insieme a un amico e stava andando in un bar quando è avvenuta l'aggressione.

"Stavamo andando a bere un caffè. Mi ha aggredito, guardate la collana - ha raccontato l'influencer in un video, tenendo tra le mani la catenina spezzata -. Siamo stanchi di questa situazione, siamo tutti stanchi. Sicurezza zero, questa è Milano". Nel filmato si vedrebbero anche dei segni sul suo collo, probabilmente frutto dell'aggressione appena avvenuta. Alla fine il ladro, che è scappato facendo perdere le sue tracce, non è riuscito a portargli via la collanina ed è quindi fuggito a mani vuote. A metterlo in fuga la reazione dell'influencer e del suo amico.

In molti conoscono Filippo Champagne soprattutto sul web ma anche in radio: è ospite fisso, insieme all'amico Nevio lo Stirato, della trasmissione di Radio24 La Zanzara, condotta da David Parenzo e Giuseppe Cruciani. I due, che hanno ormai raggiunto una certa notorietà, vengono spesso invitati in diversi locali del Nord Italia per serate o dj-set.