Milano, branco di ragazzi ubriachi assalta l'auto in corsa: il video-choc della maxi-rissa

La sera a Milano, soprattutto nei quartieri della movida, tanti ragazzi trascorrono il tempo in compagnia sorseggiando uno o più drink. E molto spesso può capitare che qualcuno alzi troppo il gomito. In questi casi gli animi si possono scaldare più del dovuto, tanto da trasformare un banale litigio in una vera e propria rissa degna di un cult di Quentin Taranatino. Ma ciò che è successo giovedì 6 giugno, in via San Vito, intorno all'1:30 del mattino, non è una scena tratta da Pulp Fiction. Al contrario, è un fatto di cronaca ormai ricorrente nella città amministrata dal sindaco Giuseppe Sala.

Dopo la lite con il gruppo di ragazzi italiani - secondo quanto riporta il Fatto Quotidiano sono circa 7-8 - l'uomo, 30 anni, è salito sulla sua Mini Cooper, venendo accerchiato dal branco. Nel tentativo di darsi alla fuga ha però investito 5 ragazzi ed è andato a sbattere contro delle auto in sosta, colpendone diverse. I giovani investiti sono stati portati in diversi ospedali della città: un 16enne in codice giallo al Policlinico, un 24enne in codice giallo al Policlinico, un 17enne in codice verde al Fatebenefratelli, un 22enne in codice verde al Fatebenefratelli e una 24enne in codice in verde al Pini. Il 30enne è stato ricoverato in verde al San Paolo, insieme alla fidanzata, di 31 anni, che era con lui in auto, per le percosse che avevano subìto prima di salire in auto da parte del gruppo. La polizia locale è intervenuta per i rilievi delle auto incidentate durante la fuga: il 30enne è stato sottoposto all’alcol test venendo trovato positivo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Milano è in balia dei balordi ma Sala dà la colpa al governo

"Questo non può continuare a essere un avvenimento "comune" a Milano, non è più ammissibile - scrive la ragazza che ha sui social il video della rissa - È ciò che accade troppo spesso sotto casa mia, e ovunque in questa città". Neanche a dirlo, il messaggio scritto dalla giovane è indirizzato proprio a Giuseppe Sala. Lo stesso Sala che più volte ha minimizzato il problema della criminalità nella città da lui amministrata.