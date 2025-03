Arrestati Stefania Nobile e Lacerenza, "quanti soldi gli hanno sequestrato": cifre-choc

04 marzo 2025 a

E adesso trema la Milano-bene. L'arresto ai domiciliari di Stefania Nobile e del suo ex compagno Davide Lacerenza è uno scossone per la night life meneghina, quella più modaiola e glamour. Lacerenza, celebre per le sue ospitate esplosive e sbracate a La Zanzara su Radio 24, da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, è il titolare della Gintoneria, locale-vip in zona Stazione Centrale, in via Napo Torriani, e ritrovo di tanta "bella gente" della movida sotto la Madonnina.

Cocktail di qualità, liquori per appassionati, bocconcini gourmet per fare nottata. Ma secondo gli inquirenti qualcosa di più: anche escort e droga. Un giro proibito che sarebbe stato gestito dallo stesso Lacerenza, dalla figlia di Wanna Marchi e dal factotum del locale, Davide Ariganello, finito anche lui ai domiciliari.

L'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, firmata dalla gip Alessandra Di Fazio, su richiesta della pm Francesca Crupi titolare dell'inchiesta con la procuratrice aggiunta Bruna Albertini, si basa su accuse pesanti: autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I tre avrebbero di fatto procacciato ai loro danarosi clienti ragazze a pagamento e droga.

A supporto dell'ordinanza, le Fiamme gialle hanno sottoposto a sequestro per equivalente oltre 900mila euro ritenuti il provento dell'auto riciclaggio. Le indagini, che hanno portato anche a mettere i sigilli al locale.