Gintoneria, spunta un video-choc di Lacerenza: "Arriviamo e facciamo il manicomio!", un messaggio criminale?

Nuovi tasselli nell'inchiesta sulla Gintoneria e Davide Lacerenza. In alcuni video pubblicati sui social dai suoi sodali, ecco spuntare qualcosa di strano. Uno di questi filmati, infatti, ha attirato più degli altri l'attenzione degli inquirenti per il riferimento esplicito a certi ambienti ben noti non solo a Milano, ma anche a Roma.

"A tutti i fratelli Casamonica che ci seguono da Roma... Consiglio, Giuseppe, Guerino, Silvana: questa bottiglia è dedicata a voi! Un giorno arriviamo a Roma e facciamo il manicomio!», affermava Lacerenza con un tono che oscillava tra il goliardico e il provocatorio.

Questo video, pubblicato alcune settimane fa, sta ora spopolando su TikTok, accumulando visualizzazioni e sollevando interrogativi sui legami tra il giro d’affari della Gintoneria e certi ambienti della criminalità romana.

Nel frattempo, il noto locale milanese "Gintoneria" e il privé "La Malmaison", punto di riferimento di un certo tipo di movida meneghina, sono stati sottoposti a sequestro preventivo d’urgenza. Il provvedimento, firmato dal Gip Alessandra Di Fazio, ha confermato l’azione disposta nei giorni precedenti dalla pm Francesca Crupi.

Entrambi i locali, situati uno accanto all’altro in via Napo Torriani, nei pressi della stazione Centrale, erano già sotto la lente d’ingrandimento della Guardia di Finanza. Il sequestro mira a evitare che l’attività venga portata avanti da prestanome, vanificando così le indagini in corso.