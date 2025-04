Milano, ragazza muore travolta da una moto in zona Bocconi

Un grave incidente stradale a Milano: una ragazza di 29 anni è morta, travolta dalla moto alla cui guida c'era un 28enne. Lo scontro è avvenuto nel quartiere dell'Università Bocconi, all'angolo tra le sempre molto trafficate via Bazzi e viale Tibaldi.

La corsa disperata in ospedale al Niguarda non è servita: la vittima, arrivata in pronto soccorso in arresto cardiocircolatorio, è deceduta poco dopo il suo ricovero. A nulla sono valse le manovre di rianimazione subito messe in atto dai sanitari. La giovane era di origine boliviana con cittadinanza salvadoregna.

La polizia locale sta ancora lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente, avvenuto martedì mattina intorno alle 8.20. La ragazza avrebbe attraversato la strada in corrispondenza della corsia preferenziale, secondo quanto riferito da alcuni testimoni. Proprio in quel momento è sopraggiunta la moto del giovane, anche lui sbalzato dalla sella e caduta sull'asfalto dopo l'impatto fatale. Il 28enne è stato ricoverato al Policlinico in codice giallo per curare vari riportati traumi agli arti superiori e inferiori. Secondo la sua versione dei fatti, la vittima avrebbe attraversato all'improvviso e per questo non sarebbe riuscito a frenare in tempo ed evitarla. Le sue parole sora sono al vaglio degli inquirenti per l'eventuale conferma della dinamica.