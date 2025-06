Milano, 20enne investito e ucciso: a bordo dell'auto un 51enne ubriaco

È morto in ospedale il 29enne travolto questa notte intorno alle 3.30 mentre era a bordo del suo monopattino. L'incidente è avvenuto in Corso Sempione, a Milano. La vittima, Marco Cutrona , italiano e residente a Cinisello, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda, dove poi è deceduto. Secondo quanto si apprende, l'uomo alla guida dell'auto è risultato positivo all'alcol test ed è stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza e omicidio stradale. Si tratta di un italiano di 51 anni, V. L., incensurato.

Da una prima ricostruzione della polizia locale, il 20enne è stato colpito lateralmente dalla macchina guidata dal 51enne che proveniva a forte velocità da via Canova. A seguito dell'urto il ragazzo è stato sbalzato per diversi metri terminando contro il cordolo dello spartitraffico. È stata un'ambulanza impegnata in un altro servizio a vedere il giovane a terra e a portarlo al nosocomio ma per lui non c'è stato nulla da fare.