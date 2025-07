Giancarlo Tancredi, chi è l'indagato che Beppe Sala ha imposto al Pd

«Qui non si usa; in questo ufficio non c’è spazio per proposte improprie». Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ce l’aveva l’uomo giusto; solo che non gli andava bene e ha smosso mari e monti, finché non è riuscito a sostituirlo. Lui è Pierfrancesco Maran, assessore all’Urbanistica del Comune di Milano dal 2016 al 2021. Ed è lui, attualmente europarlamentare del Pd, che ha pronunciato la frase sopra riportata, spuntata per caso in un’intercettazione dell’inchiesta sullo stadio di Roma. «Siamo andati a parlare con l’assessore Maran, gli abbiamo proposto un appartamento ma lui ha risposto di no, spiegando che non voleva prendere in giro chi lo aveva votato. Abbiamo fatto una figuraccia; sembravamo i romani che hai visto in cento film, quelli che vanno su a Milano a fare gli splendidi». Così l’immobiliarista capitolino Luca Parnasi, senza sapere di essere ascoltato dai magistrati, riferiva del suo approccio finito male con la giunta lombarda.

Altri tempi. Maran non era apprezzato da Sala, malgrado fosse approdato al governo cittadino sulla scorta di 5.142 voti personali, risultando il secondo più votato. E sì che, benché ereditato dalla giunta rossa di Giuliano Pisapia, l’amministratore dem condivideva con il nuovo sindaco la visione di una città dinamica, tutto l’opposto di quella da centri sociali che aveva in testa l’altro Pierfrancesco della sinistra milanese, Majorino. Eppure quest’ultimo con Beppe non ha mai avuto problemi; anzi, i due sono sempre filati d’amore e d’accordo. Sarà perché, essendo un estremista, il compagno Pier non è mai stato in concorrenza con il sindaco, oppure sarà perché il riformista Pier ha quei vent’anni in meno che al primo cittadino ciclista, un tantino vanitoso, devono dare proprio fastidio.