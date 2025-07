Beppe Sala, così Mister Expo ha paralizzato Milano

Per scherzo del destino proprio ieri scendevano in piazza i rappresentanti delle 1625 famiglie rimaste senza casa per via del disastro compiuto da questa amministrazione sul Salva-Milano. Gli uomini di Sala prima hanno scelto una linea precisa sulle ristrutturazioni degli immobili, poi quando la magistratura ha espresso un parere difforme e ordinato lo stop ai cantieri, il sindaco e i suoi non hanno avuto il coraggio di sostenere a Roma l’approvazione di una legge che sistemasse le pratiche («Non ci sono le condizioni politiche»). E gli operai si sono fermati, lasciando a spasso chi aspettava la fine dei lavori. Il che ha di fatto distrutto la credibilità della città di fronte a chi investe. Ora c’è da tremare per quanto riguarda la vicenda dello stadio di San Siro, telenovela del quale il sindaco non è riuscito a scrivere un finale. Preso in mezzo dai soliti comitati del no a tutto e la demagogia della sua maggioranza, oltre ovviamente alle legittime richieste di Milan e Inter, il primo cittadino ha perso anni in discussioni sterili, senza dare da subito una linea chiara. Il risultato è che entro novembre dovrà riuscire a vendere il Meazza, altrimenti sull’impianto calerà il vincolo della sovrintendenza. Con la Finanza che scorrazza tra gli uffici degli assessori, è alto il rischio che salti tutto. Centinaia di milioni in fumo.